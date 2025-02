Advogada de Rubiales pede sua absolvição no caso do beijo forçado em Jenni Hermoso

A advogada do ex-presidente da federação espanhola de futebol pediu, nesta quinta-feira (13), "uma sentença de absolvição" nas conclusões do julgamento contra Luis Rubiales pelo beijo forçado que deu na jogadora Jenni Hermoso nas comemorações do título do Mundial Feminino em 2023.

O processo, iniciado no dia 3 de fevereiro com a declaração de Hermoso, busca apurar se Rubiales é culpado do crime de agressão sexual, do beijo nas comemorações da Copa do Mundo, em agosto de 2023, em Sydney, e de coação, devido à pressão para que a jogadora minimizasse a importância do caso, diante do escândalo global.