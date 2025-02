Eagles e Chiefs decidem Super Bowl neste domingo. Caesars Superdome / Divulgação

Pela oitava vez, o Super Bowl será decidido no Caesars Superdome, em Nova Orleans. No domingo (9), Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs disputam a final da NFL na casa do New Orleans Saints.

Inaugurado em 1975, o estádio carrega uma longa tradição nos Estados Unidos. E sua importância se estende para além dos esportes americanos, sendo um marco também para um evento impactante — e triste — da história da cidade.

Conheça o palco do Super Bowl 2025

Abrigo após o Katrina

Em agosto de 2005, os EUA foram fortemente atingidos pelo furacão Katrina. E uma das cidades mais impactadas foi justamente Nova Orleans.

Katrina atingiu Nova Orleans em 2005. Vincent Laforet / AFP PHOTO/POOL

Quando a maré da tempestade provocada pelo Katrina atingiu a cidade, mais de 80% dela acabou submersa. Os números oficiais indicam que mais de 1,5 mil pessoas morreram no estado da Louisiana.

Durante uma semana, mais de 35 mil pessoas desabrigadas por conta do Katrina permaneceram no estádio. O Superdome foi um dos símbolos do desastre causado pelo furacão.

Um ano e meio depois, a reinauguração do estádio, que ficou seriamente comprometido após a tragédia, entrou para a história como um dos momentos mais emocionantes da história da Liga. Em um confronto de Monday Night do time da casa contra o Atlanta Falcons, Steve Gleason bloqueou um punt, retornado para touchdown por Curtis DeLoatch. Gleason ficaria imortalizado em uma estátua na entrada do Superdome. Apenas alguns anos depois, em 2009, os Saints conquistariam o primeiro Super Bowl de sua história, em Miami, fechando esse ciclo com chave de ouro.

O estádio que mais recebeu o Super Bowls

Após este domingo, o Superdome vai se isolar ainda mais como o estádio que mais vezes recebeu o Super Bowl. O confronto entre Eagles e Chiefs marcará a oitava vez em que o estádio sediará o evento.

O Superdome também recebeu a decisão em 1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 e 2013 (veja abaixo os vencedores). Na última decisão, aliás, entre Ravens e Niners, uma queda de energia elétrica atrasou o andamento do jogo.

Com a decisão, Nova Orleans também vai empatar com Miami como a cidade que mais vezes recebeu o evento: são 11 no total. No município da Flórida, são seis finais no Hard Rock Stadium e outras cinco no já demolido Orange Bowl. Já a cidade da Louisiana também sediou o evento outras três vezes, em 1970, 1972 e 1975, no igualmente já demolido Tulane Stadium.

A estrutura

A casa do New Orleans Saints foi inagurada em 1975, com capacidade para mais de 72 mil torcedores. A reinauguração do estádio após o Katrina, em 2006, foi viabilizada graças a um investimento de mais quase 200 milhões de dólares à época.

Além dos jogos dos Saints, também pode receber partidas de beisebol e até lutas de boxe. Em 1975, Muhammad Ali venceu ali Leon Spikes e conquistou pela terceira vez o título mundial dos peso-pesados.

O estádio multiuso também é adaptado para shows. Recebeu, entre alguns dos grandes nomes da música mundial, a banda Rolling Stones, Paul McCartney, Pink Floyd, e artistas pop da atualidade, como Beyoncé e Taylor Swift.

Vencedores do Super Bowl no Superdome

Dallas Cowboys (1978)

Oakland Raiders (1981)

Chicago Bears (1986)

San Francisco 49ers (1990)

Green Bay Packers (1997)

New England Patriots (2002)

Baltimore Ravens (2013)

