Abraham desencanta em dose dupla, Milan supera a Roma e vai à semifinal da Copa da Itália

Dono de apenas cinco títulos da Copa da Itália, o Milan deu mais um passo para acabar com o jejum na competição que dura desde a conquista da edição de 2002/03. Nesta quarta-feira, com dois gols do centroavante Tammy Abraham, emprestado justamente pela rival Roma, ganhou por 3 a 1 no San Siro, em Milão, e garantiu vaga nas semifinais.