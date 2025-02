A ligação entre o jogo de João Fonseca em Buenos Aires e um clássico da Era Gustavo Kuerten

Guga e Guillermo Coria após partida em Roland Garros, em 2001. JACQUES MUNCH / AFP

Pela promessa que é, João Fonseca terá em diversos momentos de sua carreira uma ligação com Gustavo Kuerten. Sua partida pela segunda rodada no ATP 250 de Buenos Aires, nesta quinta-feira (13), é uma dessas ocasiões. A partida está programada para as 13h30min e terá cobertura em tempo real de Zero Hora.

Frederico Coria, 32, é irmão mais novo de Guillermo Coria, um dos grandes nomes do tênis argentino no início deste século. Guillermo foi número 3 do mundo e teve sua carreira marcada por um teste positivo de doping por uso de nandrolona, um esteroide.

Foi punido com dois anos de suspensão em agosto de 2001. Após cumprir sete meses da pena, provou sua inocência e voltou às quadras.

— Testar positivo me matou. Estava no meu melhor momento, depois voltei com ódio. Gastei as minhas poupanças para trazer uma equipe de psicólogos da Espanha para me tratar e mostrar a minha personalidade, contratei um detector de mentiras nos Estados Unidos, fiz um estudo genético que através da pele mostrava o que consumia, mostrei como a droga entrou no meu corpo, através de um suplemento que não dava vantagem, mas quando cheguei ao julgamento em Miami já estava decidido — lamentou ao portal Clay.

Os resultados nunca mais foram os mesmos. Coria disputou cinco partidas contra Gustavo Kuerten. O brasileiro venceu quatro confrontos.

Dois merecem destaque. A final do Aberto do Brasil de 2002, disputado na Costa do Sauípe-BA, vencido por Guga por 2 a 0. No ano anterior, o catarinense venceu Coria por 3 a 0 na primeira rodada de Roland Garros, iniciando a campanha para o seu terceiro título no saibro francês.

Será a primeira vez que João Fonseca e Federico Coria se enfrentam. Quem vencer pegará o vencedor do confronto entre o argentino Mariano Pavone e o dinamarquês Holger Rune, cabeça de chave número 2 do torneio e tenista número 12 do mundo.