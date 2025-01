Zverev vence Humbert e vai enfrentar Tommy Paul nas quartas de final na Austrália

O tenista Alexander Zverev, número 2 do mundo, perdeu um set para Ugo Humbert (14º) neste domingo (19), mas se impôs e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália, onde enfrentará o americano Tommy Paul (11º).

O alemão de 27 anos, que luta para conquistar o primeiro título de Grand Slam em sua carreira após duas finais perdidas (US Open em 2020 e Roland Garros em 2024), dominou o francês vencendo com parciais de 6-1, 2-6, 6-3 e 6-2.

Depois de um primeiro set onde sofreu três quebras, Humbert se recuperou.

O quinto game do segundo set foi extremamente disputado, com o francês abrindo 40/0 diante do saque de Zverev antes de ver o alemão empatar em 40/40. Mas Humbert conseguiu confirmar seu break point e abriu 4-2. Foi a segunda quebra seguida do francês, que ganhou confiança e fechou o set em 6-2.

Sob uma temperatura que ultrapassava os 30 graus, a disputa se manteve equilibrada até o oitavo game do 3º set. Perdendo por 15/40 com seu saque, Humbert salvou o primeiro break point, mas não o segundo (5-3). Atordoado com essa quebra, o 14º do mundo perdeu em seguida o último game do set.

Na última parcial, Zverev quebrou o serviço de Humbert no terceiro game (2-1). Com 3-2 para o alemão, o francês teve uma última oportunidade de quebrar, mas foi superado pelo serviço de Zverev (4-2) que ganhou os últimos dois games e garantiu a vitória e a vaga nas quartas de final.

Zverev e Tommy Paul já se enfrentaram duas vezes, mas a última vez em Indian Wells em 2022, com o americano vencendo ambas as ocasiões.

"Acho que ele é um jogador muito inteligente. Acho que ele é alguém que pode mudar bastante de tática quando joga. Ele pode variar muito seus saques e seus golpes de fundo de quadra", disse Zverev sobre Paul.

"Acho que vai ser um duelo difícil. Sei que estou jogando muito bem. Sinto isso na quadra", acrescentou. "Sinto que posso causar muitos danos quando me sinto assim [...] Mas para os adversários acontece a mesma coisa. Eles estão nas quartas de final de um Grand Slam e sentem que merecem estar lá também".

Zverev chegou às semifinais no ano passado, onde acabou perdendo para o russo Daniil Medvedev.

--- Resultados deste domingo no Aberto da Austrália:

. Simples masculino - Oitavas de final:

Novak Djokovic (SRB/N.7) x Jirí Lehecka (CZE/N.24) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) x Jack Draper (GBR/N.15) 7-5, 6-1, 0-0 e abandono

Tommy Paul (EUA/N.12) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-1, 6-1, 6-1

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Ugo Humbert (FRA/N.14) 6-1, 2-6, 6-3, 6-2