Yuri Alberto e Romero publicam foto juntos no Corinthians após disputa por cobrança de pênalti

A relação entre os atacante Yuri Alberto e Ángel Romero parece estar normalizada depois da discordância entre os jogadores durante uma batida de pênalti na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Velo Clube, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Ao menos é o que sugere foto de ambos juntos nesta segunda-feira.

Aos 10 minutos do segundo tempo da partida na Neo Química Arena, a equipe alvinegra teve um pênalti marcado a seu favor e Romero pegou a bola. Yuri, que bateu boa parte das penalidades no ano passado e é o cobrador oficial do time, tentou convencer o companheiro a assumir a cobrança, mas abandonou a área após ser consolado pelo meia Igor Coronado. Romero acabou errando o pênalti.

Horas depois da partida, Yuri Alberto realizou uma publicação nos stories do seu perfil no Instagram que gerou mais comentários sobre o episódio. "Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair', era o texto presente no post.

Nesta segunda-feira, porém, Coronado publicou nos stories uma foto sorrindo ao lado de Yuri e Romero, abraçados, além do meio campista Carrillo. Yuri repostou a imagem no seu próprio perfil.