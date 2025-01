Wada não recorrerá para ampliar suspensão de Iga Swiatek por doping

A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou nesta segunda-feira (20) que não entrará com recurso para ampliar a suspensão de um mês imposta à número 2 do tênis feminino, a polonesa Iga Swiatek, punida por testar positivo para uma substância proibida em meados de agosto.

A polonesa também destacou que o público na Austrália não a tratou de maneira diferente em relação aos anos anteriores e que as outras jogadoras se mostraram "compreensivas" com ela.

Os especialistas da Wada consideraram que o argumento de contaminação médica apresentado por Swiatek era "plausível" e que "não havia nenhum motivo científico para apresentar um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)".

A polonesa de 23 anos testou positivo para trimetazidina (TMZ), um medicamento para o coração, em uma amostra coletada fora de competição em agosto do ano passado, quando era a número 1 no ranking da WTA.

Depois do anúncio do teste positivo, a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) avaliou que a infração não foi intencional, um caso similar ao ocorrido meses antes com o italiano Jannik Sinner, número 1 do ranking masculino.