Vini Jr ultrapassa marca de 100 gols pelo Real Madrid e abre o jogo sobre o futuro no clube

Vinicius Júnior balançou a rede duas vezes na goleada de 5 a 1 do Real Madrid sobre o RB Salzburg nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O brasileiro chegou à marca de 101 gols pelo clube espanhol, em 291 partidas. Eleito pela Uefa o melhor em campo nesta quarta, o atacante celebrou o feito alcançado com a camisa merengue.

"Fiquei um pouco surpreso por ganhar o troféu, achei que fossem dar para o Rodrygo, ou Jude (Bellingham), porque o meu primeiro tempo não foi tão bom. Mas com a ajuda de todo o time, melhorei um pouco na segunda parte, fiz dois gols e cheguei a 100 pelo Real Madrid, time da maior camisa do mundo, onde sempre quis estar", disse o brasileiro em entrevista à TNT Sports.

O nome de Vinicius Júnior tem sido especulado no futebol da Arábia Saudita. O jogador tranquilizou os torcedores do Real Madrid, afirmando que deseja ganhar mais troféus pela equipe espanhola.

"O meu próximo passo é estar sempre com a cabeça tranquila de poder melhorar o meu jogo, seguir evoluindo e ajudando o maior clube do mundo, porque eu sonhei em chegar até aqui e jogar com grandes jogadores. Esse é o meu sonho, de pensar agora, de pensar grande e poder conquistar mais títulos com essa camiseta", afirmou.

Na atual temporada, Vini Jr contabiliza 27 jogos pelo Real Madrid, com 17 gols e nove assistências. O brasileiro fez questão de elogiar os companheiros de ataque no elenco de Carlo Ancelotti. "Somos os três atacantes, temos a obrigação de fazer os gols, dar as assistências. Estamos muito felizes com o Kylian (Mbappé). Começo é sempre complicado, mas ele conseguiu se adaptar bem. Jogador grande é assim, mesmo na dificuldade fez muitos gols. Vamos com tudo, eu e o Rodrygo, para o Mbappé ser o artilheiro de todas as competições", elogiou.