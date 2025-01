Vini Jr. afirma querer continuar no Real Madrid por "muitos anos"

"Depois de sete temporada e aos 24 anos, é muito importante para mim e para minha família poder seguir fazendo história aqui. Tomara que eu possa continuar com a equipe por muitos anos", afirmou à TV do clube.

Vini marcou recentemente seu 100º gol com a camisa do Real Madrid. Com dois títulos da Liga dos Campeões no currículo, o atacante começa a construir um lugar de destaque na história do clube merengue.