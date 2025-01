Villarreal goleia Mallorca no fechamento da 20ª rodada do Espanhol

Em duelo entre duas equipes que lutam por vaga nas copas europeias, o Villarreal goleou o Mallorca por 4 a 0 nesta segunda-feira (20), no jogo que encerrou a 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o 'Submarino Amarelo' se consolida na quinta posição com 33 pontos, a seis da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina no Athletic Bilbao (4º).