Velório de Léo Batista será aberto para o público e em sede do Botafogo

Léo era torcedor declarado do Botafogo. JOÃO COTTA / TV Globo,DIVULGAÇÃO

O velório de Léo Batista, um dos maiores nomes da comunicação esportiva do Brasil, será nesta segunda-feira (20), em General Severiano, sede do Botafogo, no ginásio Oscar Zelaya. A cerimônia será aberta ao público, com início às 14h e término às 16h30min. Ele morreu aos 92 anos no último domingo.

O locutor estava internado desde 17 de janeiro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rios D'Or de Freguesia de Jacarepaguá, no Rio. Segundo boletim médico, ele foi hospitalizado por causa de um quadro de desidratação e dor abdominal. Exames diagnosticaram um tumor no pâncreas.

Torcedor declarado do Botafogo, Léo Batista participou da transmissão do primeiro jogo de Garrincha no futebol. O Glorioso foi um dos primeiros a prestar homenagens ao locutor que fez história na TV Globo, após o anúncio de sua morte. Grêmio e Inter também homenagearam Léo em suas redes sociais.

Antes disso, em 2019, o jornalista também foi homenageado pelo Botafogo com o batismo de uma cabine de imprensa do Estádio Nilton Santos com seu nome.