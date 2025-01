Vegetti e Coutinho marcam e Vasco goleia Portuguesa no Campeonato Carioca

Com gols no fim de cada tempo e poder decisivo de seus craques, o Vasco goleou a Portuguesa por 4 a 1 na noite deste domingo, na sequência da quinta rodada do Campeonato Carioca. Vegetti, duas vezes, Philippe Coutinho e Paulo Henrique marcaram os gols da vitória. O duelo marcou a estreia do time titular em São Januário nesta temporada, com presença de 8 mil torcedores.

Essa é a segunda vitória seguida do Vasco, que segue invicto, agora em terceiro lugar com nove pontos, atrás apenas de Maricá (11) e Volta Redonda (9). Já a Portuguesa continua com seis pontos, em sétimo lugar, conhecendo a segunda derrota seguida.

Logo nos primeiros minutos, o Vasco quase abriu o placar, mas Vegetti não conseguiu alcançar cruzamento rasteiro na pequena área. Depois disso, porém, o jogo foi sonolento.

Até que aos 22 minutos, o Vasco abriu o placar com Vegetti. O atacante pressionou a saída de bola, forçando o zagueiro recuar para o goleiro Bruno. Este, por sua vez, tentou dar um chutão, mas a bola bateu nas costas de Vegetti e foi para o gol, premiando a perseverança do argentino.

A Portuguesa tentou responder com Anderson Rosa e João Paulo, mas quem marcou novamente foi o Vasco. Aos 38, Philippe Coutinho fez um gol que é sua marca registrada. Recebeu na esquerda da área, levou para o meio e chutou no canto oposto.

O cenário só não foi perfeito para o Vasco no primeiro tempo porque aos 46 a Portuguesa diminuiu. Após disputas na intermediária, Joãozinho ficou com a bola e arriscou de longe para marcar um golaço, sem chances para Léo Jardim.

Na etapa final, o jogo não teve muitas chances. Do lado do Vasco, Alex Teixeira chutou de fora da área, sem muito perigo. Já a Portuguesa teve cabeçadas de Ian Carlo e Lohan, essas mais perigosas.

Assim como no primeiro tempo, o jogo esquentou na reta final e o Vasco confirmou a vitória. Aos 36, após boa tabela com Maxime, Paulo Henrique invadiu a área, cortou o adversário e chutou por baixo do goleiro para fazer 3 a 1. Aos 40, Vegetti aproveitou cruzamento de Hugo Moura e se antecipou para completar, fechando o placar: 4 a 1.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a sexta rodada. Às 19h, o Vasco encara o Maricá como visitante, embora o jogo também seja em São Januário. Mais tarde, às 20h30, a Portuguesa pega o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 4 X 1 PORTUGUESA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Hugo Moura), Paulinho (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti (Bruno Lopes). Técnico: Fábio Carille.

PORTUGUESA - Bruno; Lucas Mota, Ian Carlo (Clayton), Iran e Kaike (Joazi); Wellington Cézar, João Paulo (Willian), Anderson Rosa (Miguel Vinicius) e Romarinho; Joãozinho e Lohan (Rafael Silva). Técnico: Douglas Ferreira.

GOLS - Vegetti, aos 22, Philippe Coutinho, aos 38, e Joãozinho, aos 46 minutos do primeiro tempo. Paulo Henrique, aos 36, e Vegetti, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Philippe Coutinho e Vegetti (Vasco); Iran, João Paulo e Anderson Rosa (Portuguesa).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA - R$ 371.532,00.

PÚBLICO - 7.976 pagantes (8.281 no total).