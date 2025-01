Valentim lamenta 'comportamento agonístico' da Ponte e avisa: 'Tem muito a evoluir'

O empate sem gols com a Portuguesa, mesmo com dois jogadores a mais em campo, na noite de quarta-feira, não agradou ao técnico da Ponte Preta, Alberto Valentim. O treinador ressaltou que o time de Campinas, que jogou em casa, "tem muito o que melhorar" visando a partida com a Inter de Limeira, também pelo Campeonato Paulista.

"É o início para todos. Fomos bem equilibrados nas duas primeiras partidas. Contra a Portuguesa, não saímos felizes. Mas está todo mundo comprando a ideia, temos ajustes para fazer, mas vamos falar com razão, com lucidez. A Ponte é um time de paixão, a torcida vai cobrar, mas estamos começando um trabalho e isso demanda tempo. Não estava tudo perfeito antes e não está tudo ruim agora. Tivemos um comportamento agonístico, isso me preocupa. Temos muito a evoluir individual e coletivamente", disse o treinador.

A Ponte iniciou a competição com vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0. Posteriormente, buscou um empate com o Santos por 1 a 1, dois resultados considerados positivos pela comissão técnica. O gosto amargo ocorreu no empate com a Portuguesa. O time campineiro teve dois jogadores a mais em campo, mas não conseguiu vencer.

A volta por cima pode vir diante da Inter de Limeira. O treinador, inclusive, ganhou um reforço para a partida. O zagueiro Vicente Concha foi inscrito no BID da CBF e está à disposição. Ele assinou com o clube alvinegro até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O chileno tem apenas 22 anos e só teve um time na carreira: o Temuco, do Chile. No ano passado, disputou 28 partidas e marcou um gol.