Tyrese Maxey ofusca LeBron James e Philadelphia 76ers derruba Lakers na NBA

Tyrese Maxey ofuscou LeBron James na noite desta terça-feira e liderou o Philadelphia 76ers na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 118 a 104, diante de sua torcida, no Wells Fargo Center. A rodada contou também com vitória do Golden State Warriors e tropeço do Milwaukee Bucks.

Na Filadélfia, Maxey foi o grande nome do jogo, com 43 pontos. O cestinha da partida foi decisivo para a equipe da casa se impor em quadra a partir do segundo quarto, estabelecendo a vantagem sustentada até o fim da partida. Foi a terceira vitória consecutiva dos Sixers.

LeBron James também fez boa partida, ainda que tenha ficado à sombra do rival. O astro dos Lakers anotou 31 pontos, nove assistências e oito rebotes. LeBron brilhou sozinho pela equipe visitante porque Anthony Davis sofreu uma lesão muscular no abdome ainda no primeiro quarto e ficou em quadra por apenas nove minutos.

Foi o suficiente para o time da Filadélfia encontrar caminho livre para se impor em quadra, apesar das ausências de Paul George e Joel Embiid. Em momento de reação na temporada regular, os Sixers ocupam o 11º lugar da Conferência Leste, com 18 vitórias e 27 derrotas. Os Lakers figuram no quinto posto do Oeste, com 26/19.

Na Califórnia, o Golden State Warriors aproveitou as fragilidades do Utah Jazz para voltar a vencer, por 114 a 103, com apoio de sua torcida. Os anfitriões sofreram o desfalque de última hora de Stephen Curry, poupado devido ao risco de tendinite em ambos os joelhos.

Sem o astro, os Warriors foram comandados por Dennis Schröder e seus 23 pontos. O reserva Brandin Podziemski contribuiu com 20 enquanto o brasileiro Gui Santos começou no banco e, nos 23 minutos em que esteve em quadra, registrou sete pontos, sete rebotes e duas assistências. Pelo Jazz, o destaque foi Collin Sexton, autor de 30 pontos e cestinha do confronto.

Os Warriors estão em 11º no Oeste, com retrospecto de 23/23. O Jazz, segunda pior equipe desta temporada regular, segue no último lugar da mesma conferência, com apenas 10 triunfos e 35 derrotas.

Fora de casa, o Milwaukee Bucks perdeu ritmo no segundo tempo e foi superado pelo Portland Trail Blazers por 125 a 112. Cestinha do duelo, Giannis Antetokounmpo terminou com um "double-double" de 39 pontos e 12 rebotes. Do outro lado, os anfitriões tiveram 30 pontos de Deni Avdija e um dois dígitos em dois fundamentos de Deandre Ayton (21 pontos e 14 rebotes).

Os Bucks estão em quarto lugar no Leste, com 26 vitórias e 19 derrotas, enquanto os Trail Blazers é apenas o 13º colocado do Oeste, com 18/29.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Atlanta Hawks 96 x 100 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 118 x 104 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 114 x 103 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 125 x 112 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Toronto Raptors

Boston Celtics x Chicago Bulls

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves