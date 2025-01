Tribunal rejeita recurso e confirma tricampeonato de Gabriel Casagrande na Stock Car

Mais de um mês após conquistar na pista seu terceiro campeonato da Stock Car em quatro anos, o piloto Gabriel Casagrande teve o título confirmado no tribunal. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo (STJD) julgou, em última instância, o recurso apresentado pelas equipes Crown Racing e TMG, nesta terça-feira, e manteve as punições a ambas.

Crown e TMG foram punidas com a perda dos pontos da etapa do Velopark, em Nova Santa Rita-RS, realizada no início de setembro, na oitava etapa da temporada 2024, por suposto descumprimento do regulamento sobre "uso de aditivos em pneus".

A desclassificação afetou Felipe Baptista, Enzo Elias (Crown), Felipe Massa e Rafael Suzuki (TMG). Caso os pontos tivessem sido reavidos, a pontuação final mudaria e tornaria Felipe Baptista campeão. Ele chegaria a 936 pontos e ficaria à frente de Casagrande, com 919.

Gabriel Casagrande conquistou o título da Stock Car Pro Series da temporada 2024 após chegar em terceiro lugar na corrida principal da Super Final BRB, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em São Paulo, em 15 de dezembro. O paranaense da equipe A.Mattheis Vogel precisava de um sétimo lugar para não depender dos adversários e repetir os feitos de 2021 e de 2023.

A decisão final, porém, foi estendida aos tribunais por causa da polêmica. Antes da etapa de Goiânia, em novembro, o STJD reverteu a decisão em favor das equipes desclassificadas, mas o caso voltou à estaca zero no início de dezembro, com a determinação do tribunal que retornasse à primeira instância.