Tottenham sofre mas vence time da 5ª divisão na prorrogação na Copa da Inglaterra

Tamworth, atualmente 16º na National League, a primeira categoria não profissional da Inglaterra, conseguiu conter um time do Spurs pouco inspirado.

Os 'Lambs' se despediram na prorrogação com um gol contra de Nathan Tshikuna, que no lance estava sob pressão de Dominic Solanke (101'), um gol de Heung-Min Son após uma assistência de Dejan Kulusevski (107') e outro de Brennan Johnson quase no fim (118').