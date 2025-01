Time de garotos do São Paulo segura Botafogo-SP na estreia pelo Paulistão

São Paulo e Botafogo-SP fizeram com que Milton Leite não narrasse nenhum gol na sua volta às transmissões. O locutor, que agora é a voz do Paulistão no UOL Play, estreou com o empate por 0 a 0 no que foi também a estreia da equipe tricolor, que adiou a primeira rodada do Estadual, contra a Inter de Limeira.

Prejudicou o duelo, o gramado ruim da Arena Nicnet. O estádio exaltado pela SAF do Botafogo de Ribeirão Preto foi afetado por shows. O campo tinha placas destoantes de grama em diferentes setores. Em casa ou fora, o time ainda não marcou no Estadual, já que perdeu por 2 a 0 para o Guarani na primeira rodada.

É verdade que pouco podia se esperar de um time recheado de garotos, como o do São Paulo nesta noite. Com um minuto e meio, porém, Ryan Francisco já chutou na trave. O jovem de 18 anos é o artilheiro da Copinha, com oito gols.

Essa quebra de expectativa durou pouco, e o São Paulo passou a criar menos chances. Por outro lado, o time do Botafogo-SP se demonstrava ainda mais limitado. Quando chegava na frente, era facilmente parado pela defesa são-paulina. Mérito também da comissão técnica do São Paulo, que priorizou os defensores entre os nove atletas que retornaram ao Brasil mais cedo.

Neste ponto, Moreira teve destaque. O lateral atuou improvisado no lado esquerdo e demonstrou afinidade com as demandas nas funções de ataque e defesa. Por aquele lado que o time da casa mais buscava jogadas, com Silvinho. Moreira, porém, foi bem nos duelos.

Pelo mesmo lado, cabem elogios a William Gomes. O garoto fez boa jogada individual no que foi uma das melhores chances do São Paulo na primeira etapa. Os dois, Gomes e Moreira, já integravam o elenco profissional desde 2024 e manifestaram mais maturidade hoje, quando foi necessário.

Os bons desempenhos, contudo, não serviam para abrir o placar. A segunda etapa continuou amarrada. William Gomes conseguiu a primeira chance são-paulina, mas o cruzamento não encontrou nenhum companheiro.

E foi só isso no ataque do São Paulo na segunda metade de jogo. Já no time de Ribeirão Preto, o argentino Alejo Dramisino, de 24 anos, é um talento. Ele criou a primeira chance do time da casa, buscando o centroavante Pablo Thomaz.

O camisa 9 também arriscou de longe, obrigando Rafael a fazer grande defesa. Em uma terceira tentativa, Santiago Longo não acompanhou Douglas Baggio, que cruzou. A bola passou em frente ao gol aberto, mas Pablo Thomaz chegou atrasado. O Botafogo-SP crescia.

O time chegou a ter um pênalti marcado ao seu favor, após o camisa 9 cair diante de Rafael. O goleiro evitou o contato com o jogador, que se atirou. Inicialmente, João Vitor Gobi apontou para a marca da cal, mas anulou a marcação após cinco minutos de análise no VAR.

Apesar da reversão do pênalti, o Botafogo-SP manteve a toada. Leandro Maciel também arriscou de longe. Neste momento, o time tinha mais finalizações que o São Paulo (7 a 4). Nos acréscimos, Douglas Baggio quase marcou, mas Sabino salvou, e Cafu desperdiçou com Rafael já batido.

Entre time alternativo e até ter sofrido alguma pressão em dado momento do jogo, o São Paulo fechou a conta em saldo positivo com o empate. Já o Botafogo-SP acaba como lanterna do Grupo A, que conta ainda com Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira. O São Paulo está na segunda posição do Grupo C, que também tem Noroeste, Novorizontino e Água Santa.

Os garotos são-paulinos jogam a semifinal da Copinha contra o Criciúma, às 21h30 desta terça-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O vencedor desta chave encara Corinthians ou Grêmio na decisão.

Já o profissional retorna a campo a quinta-feira, às 19h30, pela primeira vez no MorumBis, contra o Guarani, pela terceira rodada do Paulistão. No mesmo dia, o Botafogo visita o Noroeste, em Bauru, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 x 0 SÃO PAULO

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Jeferson, Edson (Alisson Cassiano), Allyson e Gabriel Risco (Jean Mangabeira); Gabriel Bispo, Leandro Maciel (Sabit) e Alejo Dramisino; Silvinho (Douglas Baggio), Pablo Thomaz (Alexandre Jesus) e Toró (Jonathan Cafu). Técnico: Márcio Zanardi.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santiago Longo e Hugo Leonardo (Negrucci); Rodriguinho, Henrique Carmo (Alves) e William Gomes; Ryan Francisco (Lucas Ferreira). Técnico: Maxi Cuberas.

CARTÕES AMARELOS - Jonas Toró, Pablo Thomaz e Sabit (Botafogo-SP) e Moreira e Ferraresi (São Paulo).

RENDA - R$ 736.025,00.

PÚBLICO - 13.090 presentes.