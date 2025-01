Texans x Chargers: horário, onde assistir e o que esperar do jogo de playoffs da NFL

C. J. Stroud enfrentará Justin Herbert Wesley Hitt e Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O confronto entre Houston Texans x Los Angeles Chargers, pela rodada de Wild Card dos playoffs da NFL, será disputado neste sábado (11), às 18h30min. O duelo ocorre no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Os Texans se classificaram para os playoffs conquistando o título da AFC Sul, com campanha 10-7, ficando com a seed 4 da conferência. Os Chargers foram melhores na temporada regular, com 11-7, porém não venceram a divisão e terão que jogar fora de casa, sendo a seed 5.

O que esperar de Texans x Chargers

Os dois quarterbacks serão destaque no duelo. Ambos talentosos, mas ainda muito inexperientes em playoffs. C.J. Stroud está em sua segunda temporada na NFL, mas disputou a pós-temporada em seu ano de calouro, conseguindo uma vitória com boa atuação. Por outro lado, mesmo mais experiente, com cinco anos na liga, Justin Herbert jogou apenas uma partida de playoff e foi derrotado.

Na atual temporada, o quarterback dos Texans não teve o mesmo desempenho que chamou a atenção de todos no seu primeiro ano, mas fez sua parte ao levar o time aos playoffs. Um dado preocupante é o aumento de interceptações, de cinco para 12.

No caso do passador dos Chargers, não foi a melhor temporada em números totais. Porém, com a chegada do novo treinador Jim Harbaugh, a cultura na franquia de Los Angeles mudou. Herbert se tornou um passador mais seguro, tendo apenas três interceptações na temporada inteira, o menor número da sua carreira.

Horário: 18h30min (horário de Brasília)

18h30min (horário de Brasília) Onde assistir: ESPN2 e Disney+

