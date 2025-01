Técnico Maurício Souza aguarda departamento médico para definir Guarani contra Palmeiras

O técnico Maurício Souza segue lidando com dúvidas importantes para escalar o Guarani no duelo com o Palmeiras, neste domingo, às 18h30, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A principal incerteza é no gol, já que Gabriel Mesquita, substituído no intervalo da derrota para o Mirassol após um choque com Gabriel, ainda aguarda avaliação do departamento médico. Caso não tenha condições de jogo, Fred Conte deve ser titular.