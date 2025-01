Técnico Julian Nagelsmann renova com a seleção alemã até 2028

Julian Nagelsmann renovou até à Eurocopa de 2028 seu contrato como treinador da seleção alemão,cargo que ocupa desde setembro de 2023, anunciou nesta sexta-feira (24) a Federação do país (DFB).

"Julian Nagelsmann desempenha este papel perfeitamente devido à sua habilidade, mas também à sua sensibilidade para com a Mannschaft e os torcedores", disse o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, citado no comunicado da entidade.

Ex-técnico do Bayern de Munique (julho de 2021 a março de 2023), Nagelsmann, de 37 anos, chegou à seleção alemã em uma das piores crises de sua história, após ser eliminada em dezembro de 2022 na Copa do Mundo do Catar logo na primeira fase pela segunda edição consecutiva.