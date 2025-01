Swiatek confirma favoritismo e estreia com vitória no Aberto da Austrália; Gauff também vence

Uma das candidatas ao título do Aberto da Austrália, a polonesa Iga Swiatek teve uma atuação protocolar em seu jogo de estreia no Grand Slam na madrugada desta segunda-feira e confirmou o seu favoritismo ao derrotar a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h21 de confronto.

Com uma atuação segura, a número dois do mundo manteve o histórico de vitórias nas primeiras rodadas de Grand Slam. Na sequência do torneio, a sua próxima rival vai ser a eslovaca Rebecca Sramkova, que vem de resultado positivo sobre a americana Katie Volynets por 2 sets a 1, de virada.

Dominante em todo duelo, Iga definiu o primeiro set entre o sexto e o oitavo games. Com ampla vantagem, ela não teve dificuldades para fechar a primeira parcial. Na volta à quadra, ela logo obteve uma quebra, abriu 2 a 0, mas permitiu a reação da rival. Mesmo com 3 a 2 a seu favor, a polonesa encontrou dificuldades para conter o jogo de Siniakova, que alternou golpes mais retos com subidas à rede.

Após se recuperar em quadra, a número dois obteve uma quebra no sétimo game e passou a atuar com mais consistência. Jogando no erro da adversária, ela administrou a vantagem e definiu a segunda parcial com triunfo de 6/4.

Quem também brilhou em quadra foi Coco Gauff. A número três do mundo levou a melhor sobre a compatriota Sofia Kenin na rodada desta segunda-feira pela rodada do Grand Slam e superou a rival em sets diretos marcando um duplo 6/3 em 1h20.

Na corrida para tentar chegar à final da competição, Gauff terá pela frente a britânica Jodie Burrage, atual 173 do mundo, que na estreia venceu a francesa vinda do quali, Leolia Jeajean, também pelo placar de 2 sets a 0.

Este será apenas o segundo encontro entre as duas. No único duelo disputado, Coco Gauff não deu chance para a adversária mesmo jogando no piso de grama.

AZARENKA É ELIMINADA

A surpresa da rodada ficou por conta de Victoria Azarenka. A 22ª colocada no ranking da WTA e ex-número 1 do mundo acabou derrotada pela italiana Lucia Bronzetti (78ª), pelo placar de 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/2).