Swiatek atropela Navarro e avança às semifinais do Aberto da Austrália

A polonesa Iga Swiatek derrotou nesta quarta-feira (22) a americana Emma Navarro por 2 sets a 0, parciais de 6-1 e 6-2 e avançou às semifinais do Aberto da Austrália, igualando o seu melhor resultado neste torneio.

Em um dia de muito vento na Rod Laver Arena, a cinco vezes campeã do Grand Slam se mostrou imparável contra a oitava cabeça de chave da competição e semifinalista do último US Open.