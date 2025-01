Swiatek atropela Eva Lys e vai às quartas do Aberto da Austrália

A número 2 do mundo, Iga Swiatek, se mostrou mais uma vez implacável ao vencer Eva Lys nesta segunda-feira (20) num duelo em que perdeu apenas um game (6-0 e 6-1) e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália acabando com o sonho da alemã, que competiu como 'lucky loser'.