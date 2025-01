"Surra histórica": Diário Olé destaca goleada da Argentina sobre o Brasil no Sul-Americano Sub-20

Como era esperado, o Diário Olé não deixou de cornetear o Brasil após a derrota de 6 a 0 para a Argentina nesta sexta-feira (24) pelo Sul-Americano Sub-20. "Surra histórica", estampou a manchete do portal "hermano".

Segundo o site, a goleada pelo Sul-Americano Sub-20 é a maior da história do Clássico das Américas em todas as categorias . Até então, conforme o Olé, o resultado mais elástico a favor da Argentina havia sido um 6 a 1 em amistoso de 1940.

O Brasil foi derrotado com gols de Ruberto e Echeverri , duas vezes cada, Subiarre e Hidalgo . O confronto foi válido pela primeira rodada do Sul-Americano Sub-20.

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo (26), quando enfrenta a Bolívia pela 2ª rodada do Grupo B, no mesmo estádio, às 18h (horário de Brasília).