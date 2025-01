Steven Gerrard deixa comando do saudita Al-Ettifaq

O ex-capitão do Liverpool Steven Gerrard decidiu deixar o cargo de treinador do Al-Ettifaq após 18 meses à frente da equipe, anunciou nesta quinta-feira (30) o clube saudita.

"O futebol é imprevisível e às vezes as coisas não acontecem como desejamos. Gostei de trabalhar num país novo, com uma cultura diferente", disse Gerrard, ex-treinador do Glasgow Rangers e do Aston Villa.