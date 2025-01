Sinner sente dores, mas bate americano e vai à final do Aberto da Austrália

Jannik Sinner confirmou o favoritismo nesta sexta-feira e garantiu presença em sua segunda final consecutiva no Aberto da Austrália. O italiano, número 1 do mundo, superou o americano Ben Shelton por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/2 e 6/2, em 2h36min. Na decisão, no domingo, ele enfrentará o alemão Alexander Zverev, que avançou após o abandono do sérvio Novak Djokovic, na outra semifinal.

Sinner busca o bicampeonato em Melbourne, depois de vencer o russo Daniil Medvedev na final do ano passado. No total, ele mira o terceiro título de Grand Slam na temporada - também venceu o US Open em 2024.

Com a vitória desta sexta, ele virou o mais jovem tenista a alcançar duas finais do Major australiano desde o americano Jim Courier em 1992 e 93. E o segundo italiano com mais decisões de Grand Slam no currículo, atrás apenas da lenda Nicola Pietrangeli, que somou quatro em sua carreira.

Na decisão, na manhã de domingo (pelo horário de Brasília), o italiano vai encarar Zverev, número dois do mundo. O alemão só precisou vencer o primeiro set na outra semifinal porque Djokovic sofreu uma ruptura muscular na coxa esquerda e abandonou a partida logo após o fim da primeira parcial.

Será o sétimo confronto entre o italiano e o alemão no circuito, sendo a primeira final. Zverev leva a vantagem, com quatro vitórias contra duas de Sinner, que levou a melhor no último confronto, no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, no ano passado.

Nesta sexta, o favorito dominou as ações e mostrou força nos momentos mais complicados da partida. Com seis quebras de saque, diante de apenas duas do 20º colocado do ranking, o italiano não se abalou com as oscilações em quadra. Foram 26 erros não forçados, contra surpreendentes 55 de Shelton.