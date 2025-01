Sinner arrasa De Minaur e encara americano na semifinal do Aberto da Austrália

Depois de uma maratona nas oitavas de final, Jannik Sinner acelerou nesta quarta-feira e garantiu sua vaga na semifinal do Aberto da Austrália com uma vitória rápida sobre o local Alex de Minaur por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/1, em apenas 1h48min, em Melbourne. Sinner enfrentará agora o americano Ben Shelton, que eliminou Lorenzo Sonego, o algoz do brasileiro João Fonseca na segunda rodada.

O resultado marcou a 19ª vitória consecutiva de Sinner no circuito. O italiano de 23 anos não perde desde o início de outubro. E vem de três títulos seguidos, um deles com a equipe do seu país na Copa Davis. Na sexta-feira, disputará uma semifinal de Grand Slam pela quinta vez na carreira.

A partida desta quarta mais a mais rápida do número 1 do mundo nesta edição do primeiro Grand Slam da temporada. Quase impecável, Sinner dominou o tenista da casa desde os primeiros games e esbanjou qualidade e eficiência em seu arsenal de golpes. Com a vitória, ele ficou mais perto do bicampeonato.

O confronto das quartas de final contrastou com a batalha que fez com o dinamarquês Holger Rune nas oitavas. A partida, a mais longa de Sinner na competição, com 3h13min de duração, foi marcada por um atendimento médico e um momento de mal-estar do italiano, que sofreu com o calor e assustou os fãs ao exibir uma tremedeira em suas mãos. Ele evitou comentar sobre o assunto na entrevista coletiva pós-jogo.

Sem questões físicas, Sinner conquistou sua 10ª vitória sobre De Minaur - o número oito do mundo nunca venceu o italiano no circuito. Mesmo longe de exibir suas melhores performances no saque, o favorito não perdeu o serviço em nenhum momento do duelo e precisou salvar apenas um break point. Ao mesmo tempo, ele impôs pressão no mesmo fundamento do adversário. Foram cinco quebras em oito chances.

O líder do ranking registrou ainda 27 bolas vencedoras, contra 10 do australiano. E cometeu apenas 19 erros não forçados, diante de 26 do australiano, que fez sua melhor campanha em um Grand Slam na carreira.

Na semifinal, Sinner enfrentará Ben Shelton, número 20 do mundo. Em sua melhor campanha numa edição do Aberto da Austrália, o americano avançou na chave ao derrotar o italiano Lorenzo Sonego por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/5, 4/6 e 7/6 (7/4). Com a vitória, ele igualou sua melhor campanha num Grand Slam, já que havia alcançado a semifinal do US Open em 2023.

SWIATEK ARRASA AMERICANA

Atual número dois do mundo, a polonesa Iga Swiatek arrasou mais uma rival nesta quarta. Ainda em busca do seu primeiro título em Melbourne, a ex-líder do ranking superou a americana Emma Navarro, oitava colocada do ranking, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Swiatek ainda não perdeu sets nesta edição do Aberto da Austrália.

Com o resultado, Swiatek igualou sua melhor campanha na competição. Em 2022, ela alcançou a semifinal pela primeira vez. Em busca da vaga na final, ela enfrentará a americana Madison Keys, 14ª do mundo, que superou nesta quarta a ucraniana Elina Svitolina por 3/6, 6/3 e 6/4.