Sesi-Bauru e Minas são os primeiros classificados para as semifinais da Copa Brasil feminina de vôlei

Kasiely (C) foi eleita a melhor em quadra. Divulgação / Sesi Vôlei Bauru

Em dois jogos definidos no tie-break, Sesi-Bauru e Minas Tênis Clube garantiram vaga nas semifinais da Copa Brasil feminina de vôlei. As duas equipes venceram as partidas realizadas na noite de quinta-feira (16), contra os cariocas Sesc-RJ Flamengo e Fluminense.

O primeiro a se classificar foi o time de Bauru, que jogou em casa e com parciais de 25/19, 25/20, 25/27, 17/25 e 15/9, após duas horas e 22 minutos bateu o Sesc RJ Flamengo e segue na busca de seu segundo título no torneio, repetindo a conquista de 2022.

A ponteira Kasiely, que marcou 19 pontos e foi decisiva para a vitória da equipe paulista, foi eleita melhor em quadra e levou o troféu VivaVôlei. Com 20 acertos, a também ponteira Thaisinha foi a principal pontuadora da partida. A oposta Lorenne marcou 15 vezes.

O Sesc-RJ Flamengo contou com quatro jogadoras com 10 ou mais pontos. As ponteiras Michelle Pavão e Karina, 16 e 15 pontos, respectivamente, a central Lorena, com 14, e a oposta Edinara, que fez outros 13.

Na semifinal, o Sesi-Bauru vai enfrentar o ganhador da partida entre Praia Clube e Maringá, que irão jogar nesta sexta-feira (17), em Uberlândia.

Minas vira sobre o Fluminense

Jogadoras do Minas comemoram vaga na semifinal. Hedgard Moraes / Divulgação, Minas Tênis Clube

Em Belo Horizonte, o Minas Tênis Clube conseguiu uma virada sobre o Fluminense e mostrou sua força, para marcar 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/21, 20/25, 25/19 e 15/6, após duas horas e 12 minutos de partida. Com três títulos conquistados (2019/2021/2023), agora aguarda o classificado entre Osasco e Mackenzie, que se enfrentam nesta sexta, no interior paulista.

A oposta Kisy e a ponteira Yonkaira Peña foram os destaques da partida com 26 e 18 pontos, respectivamente.