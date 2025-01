Seleção leva virada de Portugal e jogará sob pressão contra EUA no Mundial de Handebol

Os destaques brasileiros foram Haniel Lângaro e Jean-Pierre Dupoux, ambos com cinco gols. O principal jogador da partida foi o português Martim Costa, autor de nove gols. Francisco Costa anotou mais cinco para o time europeu, que assegurou sua vaga na próxima fase do Mundial.

O Brasil, por sua vez, buscava sua segunda vitória no campeonato para assegurar sua classificação antecipada para a segunda fase. Porém, com a derrota, precisará conquistar a a vaga somente na última rodada do Grupo E, contra os Estados Unidos, no domingo, às 14 horas (horário de Brasília).