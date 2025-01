Seleção brasileira masculina de basquete é convocada para disputa das Eliminatórias da AmeriCup

Caboclo é destaque da seleção brasileira. Divulgação / FIBA Americas

A seleção brasileira masculina de basquete está convocada para a última janela de jogos pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025, nos dias 21 e 24 de fevereiro. Já classificado, o Brasil busca fechar o torneio com 100% de aproveitamento e vai até o Uruguai e Panamá. Em novembro passado, em Belém, a equipe triunfou sobre ambos, com grupo recheado de jovens.

O técnico Aleksandar Petrovic convocou 12 jogadores, com destaque para o retorno de Yago Mateus, a volta de Didi Louzada, que lesionado não esteve na última convocação, e também de Gabriel Jaú e Alexey Borges. O restante do grupo, inclusive Bruno Caboclo, já estiveram na janela de novembro no Pará e retornam, com jovens como Mathias, Reynan, Nathan e Márcio. Kevin Crescenzi, Georginho de Paula e Elinho completam a lista.

Voltando de lesão, Lucas Dias e Mãozinha irão reforçar a parte física nessa janela Fiba, ficando de fora da lista.

— Vamos ter um pouco da continuidade da última janela, com muitos jovens, e também vamos ter o Yago, já que a Euroliga tem uma parada. Ele merece estar de novo com a seleção brasileira. E também a importante volta do Didi após lesão. É um grupo que tem qualidade de sobra para cumprir o objetivo dessa janela. Para a AmeriCup, todos os atletas estarão disponíveis, e isso é muito importante — citou o técnico Aleksandar Petrovic.

O primeiro duelo será no dia 21, em Paysandú, no Uruguai, às 20h10min, contra a seleção da casa. E no dia 24, às 22h40min, na Cidade do Panamá, o Brasil fecha às Eliminatórias contra os panamenhos.

Confira os convocados: