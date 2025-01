São Paulo termina pré-temporada nos EUA com dificuldades na criação em empate com o Flamengo

São Paulo e Flamengo fizeram um tedioso 0 a 0 pela FC Series, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Irritado após o empate contra o Cruzeiro, Luis Zubeldía montou um time diferente, com Oscar e Lucas entre os titulares. A dupla, contudo, não funcionou como o esperado. Não é demérito deles. Poucas coisas pareceram funcionar bem neste domingo.

Foi o primeiro jogo do Flamengo, no dia em que Filipe Luis completou um ano na nova profissão, neste 19 de janeiro, quando assumiu o sub-17 do Flamengo. É a primeira vez que ele começa uma temporada no profissional e fez bem em manter características do time campeão da Copa do Brasil em 2024, mas a equipe ainda carece de ritmo.

No time inicial, talvez funcionasse melhor se Lucas e Oscar tivessem Luciano junto deles, mas Zubeldía preferiu Ferreirinha, ainda que o São Paulo não tenha imposto velocidade.

O começo da partida do São Paulo lembrou muito dos minutos iniciais contra o Cruzeiro, para estresse de Luis Zubeldía. Ainda que não tenha marcado com menos de um minuto, o Flamengo impôs muita pressão e dificultou que o São Paulo saísse para o jogo. Calleri até finalizou aos seis minutos, para defesa de Rossi, mas não houve perigo.

A tão esperada dobradinha com Lucas e Oscar no meio não teve o efeito esperado. Os dois estiveram muito distantes e ficaram pouco tempo com a bola. A qualidade do camisa 8 é inquestionável, mas ele precisa entrar no ritmo de um futebol mais intenso que o chinês, onde ficou por oito anos.

O Flamengo mantém as características do time que foi campeão da Copa do Brasil com Filipe Luís. O técnico fez bem em manter a unidade dos jogadores em campo, marcando em bloco e com saídas rápidas. Não fossem belas defesas de Jandrei, o placar teria sido aberto.

Quando o Flamengo diminuiu a velocidade, Pablo Maia e Alisson viraram boa notícia para o torcedor são-paulino. Maia voltou contra o Cruzeiro após nove meses sem jogar por uma cirurgia na coxa. A dupla com Alisson é a melhor combinação de volantes para o São Paulo, mesmo que Luiz Gustavo fique no banco para isso.

Foram os dois que conseguiram conduzir melhor a bola para o ataque e entregá-la a Oscar e Ferreirinha. Assim, Calleri também recebeu algumas chances. Em uma delas, de cabeça, obrigou o goleiro a trabalhar mais. Já eram 40 minutos do primeiro tempo.

O fim da primeira etapa também reservou um momento lamentável e cômico. Pablo Maia, De La Cruz e Wesley se estranharam. Houve troca de empurrões. É chato quando o jogo para por isso. Não há como negar, porém, graça que existe em um tumulto numa partida amistosa.

Pelo clima, poderia se esperar um segundo tempo ainda mais intenso. O Flamengo trocou todo o time, como o São Paulo fez na estreia. Desta vez, Zubeldía preferiu trocas pontuais. Uma delas prejudicou a saída de bola, com Bobadilla no lugar de Alisson. Outra foi abrir Oscar pelo lado, com Luciano, no lugar de Lucas, pelo meio. O camisa 8 apareceu mais nesta formação.

Nem mesmo todas as mudanças melhoraram a segunda etapa. O jogo ficou enfadonho, sem chances claras. Cada time chegava na intermediária adversária, e suas jogadas morriam.

No final, estava o camisa 11 de um lado, e Erick do outro. O time era rápido, mas não fazia nada para furar a defesa do Flamengo, além de jogadas individuais que tentavam atravessar os defensores flamenguistas.

FHICA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz (Patryck Lanza); Pablo Maia (Bobadilla) e Alisson; Lucas (Luciano, depois Marcos Antônio), Oscar (Erick) e Ferreirinha; Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO - Rossi (Matheus Cunha); Wesley (Varela), Léo Ortiz (Cleiton), Carbone (João Victor) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Evertton Araújo), De La Cruz (Allan) e Gerson (Luiz Araújo); Matheus Gonçalves (Pablo Lúcio), Bruno Henrique (Michael) e Alcaraz (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Alexis da Silva (EUA).

CARTÕES AMARELOS - Alisson e Luis Zubeldía (São Paulo) e De La Cruz e Gerson (Flamengo).

PÚBLICO - 16.508 presentes.

RENDA - Não divulgada.