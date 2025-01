São Paulo bate Cruzeiro e é o primeiro semifinalista da Copa São Paulo

O São Paulo está garantido nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Na noite deste sábado, pelas quartas de final da competição de base, o time paulista encarou o Cruzeiro no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, e em um duelo muito disputado, bateu o adversário mineiro por 3 a 1, com destaque para o artilheiro Ryan Francisco. Com a classificação, o São Paulo agora aguarda para conhecer seu adversário na semifinal, que será conhecido no duelo entre Ferroviária e Criciúma.