São Paulo abre treino à imprensa após 1.040 dias e tem 'visita' de lateral campeão da Eurocopa

O São Paulo abriu um treinamento para a imprensa após 1.040 dias nesta sexta-feira. A última vez havia sido em 21 de março de 2022, quando Fernando Diniz, atualmente no Cruzeiro, era o treinador da equipe. A comissão técnica comandada por Luis Zubeldía chegou a deixar jornalistas acompanharem os trabalhos durante a FC Series, nos Estados Unidos, mas esta foi a primeira vez desde então no CT da Barra Funda.

O treino contou com a presença do lateral-direito Cedric Soares. Campeão da Eurocopa, em 2016, o português de 33 anos contatou o São Paulo para fazer recondicionamento físico nas dependências do clube. Apesar da presença do jogador, não há negociação com o atleta no momento.