Ryan Francisco define vitória do São Paulo e dedica gol à família: 'Estou realizando um sonho'

"Muito feliz por ter feito esse gol. Hoje realizo um sonho meu, do meu pai, do irmão, de toda minha família. Não vejo a hora de dar um abraço na minha mãe, no meu pai e em toda a minha família", afirmou o atacante que não conseguiu esconder a sua emoção.

Com dez pontos e ainda invicto na competição, o São Paulo lidera o Grupo C com três vitórias e um empate. O time volta a campo no sábado, pela sexta rodada do Estadual e enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.