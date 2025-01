Rivaldo rebate Neymar sobre ocupar sua vaga no penta em 2002: 'Isso não aconteceria'

Uma resposta de Neymar em um bate-papo com Romário no podcast do ex-atacante gerou contrariedades no mundo do futebol. O jogador do Al-Hilal foi questionado sobre no lugar de quem atuaria em cada uma das três conquistas mais recentes da seleção brasileira na Copa. Sobre 2002, ele disse que poderia atuar na vaga de Rivaldo, formando trio com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

Neste sábado, Rivaldo contestou a fala de Neymar em uma publicação em suas redes sociais. O ex-atleta foi ponderado em sua fala, mas foi firme ao respondê-lo.

"Ouvi o Neymar dizer que, no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria", iniciou Rivaldo em seu comentário.

Na sequência, Rivaldo enfatiza as razões pelas quais acredita que não teria qualquer jogador capaz de substituí-lo naquele Mundial. "Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo".