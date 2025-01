Rivais abandonam e Luisa Stefani vai à semifinal do Torneio de Linz

A tenista brasileira Luisa Stefani avançou às semifinais do Torneio de Linz, na Áustria, nesta quarta-feira. Ela e a húngara Timea Babos, sua parceira na competição, contaram com o abandono da dupla rival, formada pela britânica Olivia Nicholls e pela eslovaca Tereza Mihalikova.

Luisa e Timea venciam a partida por 6/3 e 2/0 quando as adversárias decidiram abandonar o confronto, válido pelas quartas de final do torneio de nível WTA 500. A organização do torneio não revelou detalhes sobre o problema físico e não identificou qual das tenistas da dupla se machucou.