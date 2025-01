Rio e Niterói entregam ao COB dossiê de candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031

Os prefeitos do Rio de Janeiro e de Niterói, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, respectivamente, entregaram ao presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, o dossiê da postulação da candidatura conjunta das duas cidades para receber os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. A cerimônia aconteceu, nesta quinta-feira, no centro de treinamento do Time Brasil, na capital fluminense.