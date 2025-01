Real Madrid se torna 1º clube a superar 1 bilhão de euros de receita em uma temporada

Abaixo aparecem o Paris Saint-Germain, atual campeão francês, com 806 milhões de euros em arrecadação; a campeã italiana, a Inter de Milão, com 399 milhões de euros; o campeão holandês, o PSV, com 152 milhões de euros; e o campeão português, Sporting, com 102 milhões de euros em arrecadação.

Apesar da receita gigantesca, o lucro dos espanhóis foi reduzido em 16 milhões de euros. O Manchester City teve pelo quarto ano seguido o maior lucro líquido, com 86 milhões de euros. O Sporting teve lucro de 12 milhões e o PSV, 10 milhões de euros. No quesito valor de mercado do elenco, o Real aparece em primeiro lugar, com plantel atual avaliado em 1,3 bilhão de euros, seguido de perto pelo City, com 1,2 bilhão de euros.