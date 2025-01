Raphinha marca, Barcelona faz 4 em 24 minutos, goleia e volta a vencer em casa no Espanhol

O Barcelona dissipou neste domingo as dúvidas que pairavam sobre o time atuando em casa no Campeonato Espanhol ao golear o Valencia por 7 a 1. O time agora está invicto há sete jogos, com ótimo desempenho em outras competições: goleada sobre o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, outras duas goleadas na Copa do Rei e a virada histórica sobre o Benfica na Liga dos Campeões. O desempenho recente no nacional, porém, não era bom.

A última vitória da equipe do técnico Hansi Flick no Espanhol havia sido no começo de dezembro, quando goleou o Mallorca por 5 a 1. Como mandante, atuando no Estádio Olímpico Lluís Companys, a situação não era melhor, com três derrotas seguidas, para Las Palmas, Leganés e Atlético de Madrid. Por isso, apesar da performance recente, o Barcelona está distante da briga pelo título espanhol. Ocupa a terceira colocação, com 42 pontos. Atrás de Real (49) e Atlético de Madrid (45).

Preocupado com o desgaste físico de sua equipe, Flick procurou usar o elenco e escalou De Jong, Eric Garcia, Fermín e Ferran Torres. Mesmo poupando jogadores, o Barcelona já vencia o penúltimo colocado do Espanhol por 4 a 0 aos 27 minutos do primeiro tempo. Os gols foram marcados por De Jong, Ferran Torres, Raphinha e Fermín.

Ao marcar o terceiro gol, o brasileiro Raphinha se isolou como o jogador do futebol espanhol com mais participações diretas em gols (marcando ou dando a assistência) na temporada. Já são 32 participações, com 23 gols e 9 assistências, à frente de Lewandowski (31), Mbappé (26) e Vini Jr. (26).

O Valência estava perdido em campo, mas conseguiu um pênalti aos 32 minutos e teria chance de diminuir a desvantagem, mas a marcação foi anulada pelo VAR. O Barcelona ainda conseguiu ampliar nos acréscimos do primeiro tempo, com Fermin aproveitando o rebote e marcando seu segundo do gol.

Na segunda etapa, o Barcelona, compreensivelmente, diminuiu o ritmo e o Valência conseguiu seu gol aos 6 minutos. Aos 15 minutos, Flick fez suas primeiras substituições e tirou Raphinha para a entrada de Lewandowski. Seis minutos depois, o atacante polonês fez 6 a 1 e se igualou a Raphinha em participações direta em gols na temporada. O Barcelona fechou o placar com um gol contra de Tarrega, aos 30 minutos.

A goleada deste domingo também foi o primeiro de uma série de três jogos seguidos do Barcelona no Lluís Companys. Na quarta-feira, o time recebe o Atalanta pela Liga dos Campeões e no domingo o Alavés, outro time que briga contra o rebaixamento no Espanhol. O Valência busca a reabilitação contra o Celta no domingo.

Confira os resultados dos jogos de hoje do Campeonato Espanhol:

Rayo Vallecano 2 x 1 Girona

Real Sociedad 0 x 3 Getafe