A quarta-feira (22) promete ser agitada nos quatro cantos do mundo quando o assunto é futebol. O dia tem inúmeros jogos espalhados nas mais diferentes competições do planeta.

O destaque no Rio Grande do Sul fica por conta da rodada de abertura do Gauchão, com a estreia da dupla Gre-Nal no campeonato estadual. Além disso, o Grêmio joga por uma vaga na final da Copa São Paulo, contra o Corinthians.