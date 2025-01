PSG choca mercado do futebol ao contratar Kvaratshkhelia

O Paris Saint-Germain finalmente tem uma nova estrela. Após uma tentativa sem sucesso no início da temporada, o gigante francês fechou a contratação do atacante georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, cuja assinatura até 2029 foi anunciada nesta sexta-feira (17).

"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a assinatura de Khvicha Kvaratshkhelia. O atacante de 23 anos, que usará o número 7, se torna assim o primeiro jogador georgiano da história do clube", destacou o PSG em seu comunicado.

O objetivo do campeão francês é fortalecer seu lado esquerdo com um dos jogadores mais cobiçados da Europa.

"É um sonho estar aqui. Me falaram muitas coisas positivas sobre o PSG. Tenho um imenso orgulho de chegar a este grande clube, estou ansioso para vestir minhas novas cores", afirmou Kvaratshkhelia.

Esta contratação é o fim de uma longa novela que durou meses, pois Kvaratshkhelia já era a prioridade na pré-temporada para substituir Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid. No entanto, o PSG se deparou com um Napoli firme em sua intenção de não deixar sua estrela partir.

"Kvaradona", como foi apelidado pelos torcedores napolitanos, não quis renovar seu contrato na Itália, que terminava em 2027, e forçou sua saída do clube onde se destacou principalmente pela conquista do título da Serie A 2022-2023, o primeiro 'Scudetto' do Napoli em 33 anos.