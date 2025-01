Portuguesa fecha acordo e mandará seus jogos no Pacaembu após despedida do Canindé

O estádio Municipal Paulo de Carvalho, o tradicional Pacaembu, será a casa da Portuguesa durante o Campeonato Paulista. Com o fechamento do Canindé, que passará por reformas, o clube achou uma solução ainda na cidade de São Paulo. O duelo contra o São Paulo, no próximo dia 29 de janeiro, pela quinta rodada, será a partida de estreia na nova casa.

"Mercado Livre Arena Pacaembu: Uma nova casa Portuguesa. O acerto entre a Lusa e a concessionária que administra o icônico estádio paulistano vai além do futebol. Nos dias de jogos acontecerão uma série de eventos de entretenimento, ativações comerciais, além da montagem de quiosques oficiais da Portuguesa e espaços para publicidade no estádio", informou o clube.

Entretanto, o Pacaembu ainda não possui alvará de funcionamento. O estádio ainda depende de autorização para receber jogos oficiais e alguns eventos testes já foram realizados. A tendência é que a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no sábado, marque a reabertura oficial do estádio. Porém, a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não confirmou.

Além de mandar seus jogos no Pacaembu, ficou alinhado que o clube poderá usar o local para eventos de entretenimento, ativações comerciais, além da montagem de quiosques oficiais da Portuguesa e espaços para publicidade no estádio. A princípio, o acordo selado é somente para o estadual, lembrando que, em 2025, a Portuguesa ainda disputará a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

"A Mercado Livre Arena Pacaembu é a casa de todo paulistano e tradicionalmente uma segunda casa da Portuguesa. Já vivemos momentos históricos aqui, e agora vamos começar uma nova jornada de sucesso", disse Alex Bourgeois, presidente da Portuguesa SAF.

O dirigente foi além. "Vamos jogar no estádio mais novo da maior cidade da América Latina, com uma estrutura de primeira, pronto para receber bem o nosso torcedor", concluiu.

A Portuguesa se despediu momentaneamente do Canindé, onde foi a sua casa por 53 anos, no último sábado, no empate por 2 a 2 diante do Novorizontino, pela segunda rodada do Paulistão. Após a venda da SAF por R$ 1 bilhão para um grupo de investidores, o estádio Oswaldo Teixeira Duarte irá passar por uma modernização e promete ser uma das arenas mais modernas do País.