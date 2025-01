Polícia investiga ameaças a árbitro inglês que expulsou jogador do Arsenal no sábado

A polícia inglesa está investigando as ameaças e os ataques verbais sofridos pelo árbitro Michael Oliver nas últimas 24 horas, depois que ele expulsou um jogador do Arsenal, na partida contra o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês. O lance polêmico do confronto foi protagonizado por Myles Lewis-Skelly.

"Estamos chocados com as ameaças e os abusos dirigidos a Michael Oliver após o jogo entre Wolverhampton e Arsenal", disse a Professional Game Match Officials Board (PGMOL), órgão responsável pela arbitragem do futebol inglês, em comunicado. "Nenhum árbitro deveria estar sujeito a qualquer forma de abuso, muito menos aos ataques abomináveis dirigidos a Michael e sua família nas últimas 24 horas."

A entidade revelou que os ataques já viraram caso de polícia na Inglaterra. "A polícia está ciente e várias investigações foram iniciadas. Estamos apoiando Michael e todas as pessoas afetadas, e estamos determinados a combater esse comportamento inaceitável", registrou a entidade.

A decisão mais controversa de Oliver na partida de sábado, na casa do Wolverhampton, foi dar um cartão vermelho direto para o lateral-esquerdo Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, por uma falta cometida fora da área. A expulsão, nos instantes finais do primeiro tempo, foi confirmada pelo árbitro assistente de vídeo.

A exclusão, que causará uma suspensão de três jogos para Lewis-Skelly, gerou irritação por parte do técnico do Arsenal, Mikel Arteta. Ao fim da partida, o treinador afirmou que estava "absolutamente furioso" com a decisão da arbitragem. O Wolverhampton também sofreu uma expulsão no segundo tempo.