Pan de 2031: Lula endossa candidatura de Rio e Niterói em carta à PanAm

Após a desistência de São Paulo em sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031, a candidatura de Rio de Janeiro e Niterói articula ainda mais apoios. O anúncio oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB) ocorre em 29 de janeiro. Nesta sexta-feira, foi a vez do presidente Lula (PT) endossar as cidades fluminenses.

Os prefeitos de Rio e Niterói, Eduardo Paes (PSD) e Rodrigo Neves (PDT), estiveram em Brasília, onde se reunirão com o presidente. Lula assinou a carta de garantias, em nome do governo federal, que será apresentada para a Panam Sports, após o anúncio do COB na Assembleia Geral no fim de janeiro.

"Somos um povo apaixonado pelo esporte e pela vida. Uma relação harmônica e vitoriosa que experimentou um crescimento exponencial em 2007, quando a cidade do Rio de Janeiro realizou com extrema competência e êxito os XV Jogos Pan-Americanos. Ao realizarmos os Jogos Olímpicos de 2016, demos uma demonstração ao mundo da pujança do nosso esporte, da América do Sul e da capacidade do Brasil em organizar grandes eventos esportivos e, em especial, abrimos as portas para outras nações sul-americanas serem respeitadas ao pleitear a sede de edições olímpicas sejam elas de Verão, de Inverno ou da Juventude", escreveu Lula a Neven Iván Ilic Álvarez, presidente da Panam Sports.

A candidatura de Rio e Niterói foi lançada em dezembro. São Paulo já havia confirmado o desejo de sediar o Pan. O governo municipal tinha montado, inclusive, uma força-tarefa, com participação de representantes de cinco secretarias, além da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam) e a São Paulo Turism (SPTuris). A coordenação era da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI).

Poucos dias antes do fim de 2024, Rio e Niterói articularam o seu comitê. O que poderia ser uma difícil escolha para o COB ficou facilitada, já que São Paulo desistiu em 16 de janeiro.

Um ponto forte sempre ressaltado pelos governos municipais de Rio e Niterói era o aproveitamento de estruturas que já existem na cidade e foram utilizadas no Pan de 2007 e na Olimpíada de 2016. Segundo o prefeito Eduardo Paes, 80% das instalações estão prontas, e o restante dos equipamentos serão temporários.