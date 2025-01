Palmeiras encaminha venda de Rony para time do Catar treinado por Artur Jorge

Depois de recusar o Fluminense e conversar com Atlético Mineiro e Santos, Rony está perto de terminar sua trajetória no Palmeiras. O atacante gostou da proposta do Al-Rayyan, e sua venda está encaminhada. Ele é esperado no Catar para definir os últimos detalhes da transação, passar por exames e ser anunciado pelo novo clube, treinado pelo português Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo.