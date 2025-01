NFL: três destaques da vitória dos Bills sobre os Broncos nos playoffs

Quarterback do Bills fez jogo limpo e passou para dois touchdowns. ELSA / Getty Images / AFP

O Buffallo Bills confirmou seu favoritismo na primeira rodada dos playoffs. Com autoridade, venceu o Denver Broncos e seguiu como um dos times a serem batidos rumo ao Super Bowl. A boa atuação passou por um jogo terrestre sólido e pela grande atuação do quarterback do time.

Josh Allen

Apresentou todas as armas que o credenciam como um dos favoritos ao prêmio de MVP da temporada regular. Com muita segurança, teve ótimo aproveitamento de passe (para 272 jardas), lançou bolas em profundidade, correu com a bola e anotou dois touchdowns, sem interceptações. O maestro do time.

James Cook

O running back foi o desafogo do jogo terrestre dos Bills. Carregou a bola em 23 oportunidades, e terminou o jogo com 120 jardas e um touchdown.

Riley Dixon