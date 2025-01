NFL: quem são os favoritos para chegar ao Super Bowl LIX

Os Chiefs, de Patrick Mahomes, vão em busca do terceiro título do Super Bowl. David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

As equipes da NFL que vão disputar o Super Bowl LIX, em Nova Orleans, no dia 9 de fevereiro, serão definidas no domingo (26), nas finais de conferência. Existem favoritos, mas as surpresas costumam ser frequentes no futebol americano.

Zero Hora conversou com analistas brasileiros da NFL, que explicaram quem são os favoritos em cada decisão.

Eagles x Commanders: quem vence?

No duelo da NFC, Deivis Chiodini, comentarista da ESPN, aponta os Eagles como favoritos.

— É claro que estamos encantados com a história de Cinderela dos Commanders e eles podem surpreender de novo sob o comando de Jayden Daniels, mas usando a racionalidade, os Eagles são favoritos.

Ricardo Pilar, editor-chefe do site The Playoffs, também acredita em triunfo de Philadelphia.

— Vejo os Commanders chegando num momento melhor, mas ainda acredito que os Eagles têm mais peças em todos os setores, além de mais experiência nessa situação de playoffs.

Por fim, outra aposta nos Eagles vem do comentarista Paulo Mancha, que participou mais recentemente da transmissão de uma das partidas da rodada de Natal, na Netflix.

— Será um jogo bem equilibrado, mas a defesa dos Eagles contra o jogo terrestre, somada à grande fase de Saquon Barkley no ataque, vão desequilibrar a favor do time da Philadelphia, mesmo jogando com o quarterback Jalen Hurts machucado.

Chiefs x Bills: quem vence?

No duelo da AFC, as equipes prometem fazer um duelo equilibrado. Os Chiefs são os atuais bicampeões e estão em busca do tri consecutivo inédito. Do outro lado, os Bills buscam vencer um Super Bowl pela primeira vez. Os três comentaristas arriscaram e apostaram na vitória de Buffalo.

— É sempre muito arriscado apostar contra os Chiefs, ainda mais em casa, mas vou dar mais uma chance para os Bills, que são claramente um time mais confiável neste momento e pelo que fizeram na temporada toda. Fora que o MVP estará em campo (Josh Allen) — analisa Pilat.

— Aposto na excelente fase de Allen e no elenco como um todo, que é melhor do que o dos Chiefs (por margem bem pequena, é verdade). E os Bills já venceram os Chiefs este ano, o fator autoconfiamça faz diferença — explica Mancha.

— É como se víssemos uma luta de boxe daqueles dois de mão pesada, onde um descuido pode ser fatal. Na minha concepção os Bills jogam um futebol americano mais bonito neste momento e até mais intenso. Porém, do outro lado estão Patrick Mahomes e a melhor comissão técnica da NFL: isso é suficiente para equilibrar qualquer confronto. Joguei a moeda pra cima e deu Buffalo, mas a convicção beira a nada aqui — diz Chiodini.

