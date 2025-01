NFL anuncia os finalistas aos prêmios individuais da temporada 2024/2025

Fotos de Elsa e Al Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um dos momentos mais aguardados da temporada da NFL é a entrega das premiações individuais para os melhores da temporada . O NFL Honors de 2024/2025 ocorrerá no dia 6 de fevereiro, três dias antes do Super Bowl LIX , em Nova Orleans.

O principal prêmio é o de MVP — jogador mais valioso — que tem como principais candidatos os quarterbacks Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, e Josh Allen, do Buffalo Bills. O running back Saquon Barkley, do Philadelphia Eagles, surge como terceira força, mas é o favorito ao prêmio de jogador ofensivo da temporada.