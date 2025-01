Neymar diz ser melhor que Mbappé, Vini Jr. e Suárez e só pior do que Messi e Cristiano Ronaldo

Depois de se envolver em uma polêmica com Rivaldo, Neymar deu mais opiniões controversas em outro vídeo divulgado nas redes sociais. Ainda em entrevista à RomárioTV, onde recentemente participou de uma conversa com o próprio Romário, o jogador opinou sobre uma lista de atletas nacionais e internacionais e apontou quem seria ou não pior do que ele no futebol.

No quadro Quem é melhor?, o artilheiro da seleção afirmou que é melhor que seu antigo companheiro de Barcelona Luis Suárez, Di Maria, o garoto Endrick, Salah, seu também antigo colega Kylian Mbappé e o atual melhor do mundo, Vini Jr. Além deles, Neymar disse que também está acima de Rivaldo, um dos grandes nomes do penta.

À frente dele, estariam apenas Lionel Messi - que jogou com ele no Barcelona e no Paris Saint-Germain - e Cristiano Ronaldo. Ambos foram considerados melhores do mundo diversas vezes.

Nesta semana, uma outra declaração de Neymar ao canal de Romário acabou gerando atrito com Rivaldo. Na conversa entre Romário e Neymar, o antigo jogador perguntou ao atual no lugar de quem ele jogaria na seleção do penta. "Auge por auge? Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo", respondeu. As outras opções eram Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.