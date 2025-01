Neymar chama Yamal de 'craque' e brinca com jogador do Barcelona: 'Está muito brasileiro'

Neymar se rendeu ao talento de Lamine Yamal, do Barcelona. O jovem do clube catalão foi um dos destaques na goleada de 5 a 1 sobre o Real Betis, na última quarta-feira, pela Copa do Rei.

Nas redes sociais, Yamal fez uma postagem com fotos e colocou a seguinte legenda: "Desfrutando". A publicação da joia do Barcelona recebeu comentários de Neymar. "Está muito brasileiro! Baila craque", escreveu Neymar no Instagram.

Recentemente, em entrevista à CNN, Lamine Yamal fez muitos elogios ao jogador brasileiro. O atleta do Barcelona, inclusive, disse que Neymar é o seu espelho no futebol. "Eu tinha cinco anos quando vi (o Neymar) pela primeira vez no Santos, e depois sete quando o vi pela primeira vez pessoalmente no Camp Nou", recordou Yamal à CNN.

"Foi incrível vê-lo jogar pelo Barcelona. Sim, é verdade que havia o Messi, que também era incrível, mas, para mim, o Neymar era algo totalmente diferente. O Neymar sempre foi meu ídolo. Ele é uma estrela e uma lenda do futebol", complementou Lamine Yamal.